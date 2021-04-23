Происшествия

Псковского военнослужащего оштрафовали за избиение подчиненного

Псковский гарнизонный военный суд огласил приговор в отношении офицера, признанного виновным в превышении должностных полномочий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

4 декабря в хранилище автомобильного парка командир роты выразил недовольство тем, что потерпевший не опечатал военную технику, приказал ему принять упор лежа и опереться при этом на голову, а затем нанес удар ногой по голени подчиненного, а после того, как потерпевший поднялся, нанес ему еще шесть ударов ладонями по лицу. Потерпевший получил кровоподтеки обеих окологлазничных областей.

Подсудимый свою вину полностью признал, в содеянном раскаялся. Суд признал военнослужащего виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.