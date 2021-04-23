Происшествия

Житель Дновского района получил условный срок за избиение полицейского

Жителя Дновского района приговорили к лишению свободы условно за применение насилия в отношении сотрудника полиции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Вечером 1 сентября на улице Урицкого сотрудник правоохранительных органов выяснял обстоятельства по заявлению граждан о нарушении общественного порядка. В это время мужчина в состоянии алкогольного опьянения ударил полицейского ладонью в шею, причинив ему телесные повреждения в виде сотрясения головного мозга, ссадины шеи и ушиба мягких тканей шеи.

Жителя Дновского района признали виновным и назначили наказание в виде лишения свободы условно сроком на 3 года 10 месяцев 5 дней. Приговор суда вступил в законную силу.