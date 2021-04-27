Происшествия

Псковичка проникла в чужую квартиру и украла кошелек

Жительницу города Пскова обвиняют в хищении чужого имущества с незаконным проникновением в жилище. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

В подъезде многоквартирного дома псковичка дергала ручки дверей, одна из них оказалось незапертой. Приоткрыв ее, фигурантка увидела у входа сумку с кошельком. Она украла кошелек, причинив ущерб на 8 000 рублей.

Уголовное дело направили в Псковский городской суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи обвинения предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом.