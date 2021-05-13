Происшествия

Жительница Красногородска отправится в колонию за неуплату алиментов

Жительницу поселка Красногородск привлекли к ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетнего ребенка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Решением суда женщина была обязана платить алименты на содержание сына до его совершеннолетия, однако материальной помощи своему несовершеннолетнему ребенку она не оказывала. Общая сумма задолженности по алиментам составила более 350 000 рублей.

Суд признал женщину виновной, отменив условное наказание, назначенное ей по другому приговору, и приговорил ее к лишению свободы на срок 10 месяцев с отбыванием в колонии-поселении. Приговор суда пока не вступил в законную силу.