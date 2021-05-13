Происшествия

Печерянина привлекли к уголовной ответственности за хранение оружия

Жителя Печорского района привлекли к уголовной ответственности за незаконное приобретение и хранение боеприпасов и огнестрельного оружия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Подсудимый нашел в земле и присвоил себе бронебойно-унитарный патрон, пригодный для стрельбы. Он хранил его в доме по месту регистрации, не имея на это соответствующего разрешения уполномоченного органа.

Кроме того, мужчина незаконно хранил в доме нарезное огнестрельное оружие, переделанное из однозарядной винтовки.

В судебном заседании подсудимый вину признал полностью, по его ходатайству дознание осуществили в сокращенной форме, приговор постановили без судебного разбирательства, отмечается в сообщении.

Жителя Печорского района признали виновным и назначили наказание в виде ограничения свободы на срок 6 месяцев с возложением дополнительных ограничений. Приговор пока не вступил в законную силу.