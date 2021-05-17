Происшествия

В Опочке торговца марихуаной лишили свободы на 6 лет

39-летнего жителя города Опочки привлекли к уголовной ответственности за незаконный сбыт наркотиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

10 июня сотрудники УКОН УМВД России по Псковской области проводили оперативно-розыскное мероприятие «Проверочная закупка», в ходе которого подсудимый продал закупщику наркотическое средство каннабис (марихуана) массой не менее 21,78 грамма за 3 000 рублей.

Суд назначил виновному наказание в виде 6 лет лишения свободы. Отбывать назначенный срок ему предстоит в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда вступил в законную силу.