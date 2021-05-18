Происшествия

Жителю Палкинского района грозит штраф до 300 тысяч рублей за продажу самогона

Жителя Палкинского района могут привлечь к уголовной ответственности за производство, хранение и сбыт алкогольной продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

С февраля по март текущего года мужчина кустарным способом, без применения должной процедуры очистки, изготовил спиртосодержащую жидкость домашней выработки – самогон, не обладая при этом сведениями о ее качестве и безопасности, а 24 марта сбыл произведенную спиртосодержащую жидкость.

По заключению эксперта самогон, произведенный подозреваемым, содержал сивушные масла: метилацетат, этилацетат, 1-пропанол, изобутанол, изоамиолол в количестве, превышающем допустимые нормы. В настоящее время идет следствие.

Санкция статьи обвинения предусматривает альтернативные виды наказания в виде штрафа в размере до трехсот тысяч рублей, обязательных работ на срок до трехсот шестидесяти часов, ограничения свободы на срок до двух лет, принудительных работ на срок до двух лет, лишения свободы на тот же срок.