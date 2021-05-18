Происшествия

Пьяный печерянин обокрал дом односельчанки

Ранее судимого жителя Печорского района привлекли к уголовной ответственности за кражу с незаконным проникновением в жилище. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В состоянии алкогольного опьянения мужчина вырвал металлический пробой, на который крепился навесной замок на двери дома в деревне Кудрово, после чего из дома потерпевшей печерянин похитил имущество на общую сумму 8150 рублей и скрылся с места преступления.

Суд назначил виновному наказание в виде 2 лет 10 месяцев лишения свободы. Отбывать назначенный срок ему предстоит в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда пока не вступил в законную силу.