Происшествия

Пожилой житель Палкинского района ударил собутыльника ножом в грудь

63-летнего жителя Палкинского района могут привлечь к уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

В конце апреля подозреваемый вечером распивал спиртное на улице в поселке Палкино, во время чего поругался со своим знакомым на почве внезапно возникшей неприязни. Он нанес мужчине удар клинком ножа в грудь, пострадавший получил колото-резаное ранение с повреждением печени.

По данному факту возбудили уголовное дело, идет следствие. Санкция статьи обвинения предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.