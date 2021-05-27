Происшествия

В Пскове сотрудница МФЦ отправилась в колонию за мошенничество с недвижимостью

Псковича и бывшую сотрудницу ГБУ Псковской области «МФЦ» привлекли к уголовной ответственности за совершение ряда мошеннических действий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Женщина изготовила договоры купли-продажи от имени законных собственников квартир по отчуждению принадлежащего им недвижимого имущества в пользу людей, которых нашел мужчина. В отсутствии законных собственников она принимала по месту своей работы документы для регистрации права собственности на квартиры для подставных людей.

Суд признал женщину виновной в совершении четырех преступлений и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Мужчину осудили за совершение в общей сложности семи преступлений. При наличии в его действиях особо опасного рецидива суд окончательно назначил наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием наказания в колонии особого режима, а также с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы сроком на 1 год 9 месяцев. Приговор пока не вступил в законную силу.