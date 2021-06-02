Происшествия

Жителю Новосокольнического района грозит тюрьма за угрозу убийством

51-летний ранее неоднократно судимый житель Новосокольнического района предстанет перед судом за угрозу убийством. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Ночью 26 апреля обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения находился дома и поссорился с потерпевшей. Он схватил хозяйственный нож, направил его на женщину и заявил, что убьет ее.

Уголовное дело направили для рассмотрения по существу мировому судье. Санкция статьи обвинения предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.