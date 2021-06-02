Происшествия

Судимый пскович уклонился от надзора и обокрал управляющую компанию

Ранее судимому 37-летнему жителю города Пскова грозит тюрьма за кражу и уклонение от административного надзора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

При освобождении из мест лишения свободы за мужчиной установили административный надзор сроком на 6 лет. Он включал в себя следующие ограничения: обязательную явку 2 раза в месяц в орган внутренних дел, запрет на посещение мест общественного питания, в которых алкоголь продают в разлив, запрет на пребывание вне места жительства с 23.00 до 6.00. При этом обвиняемый оставлял свое место жительства с 16 февраля по 31 марта.

Санкция статьи обвинения по данному факту предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до одного года.

Кроме того, ночью 29 марта мужчина совершил кражу. Он пробрался в подвал дома №75б на улице Николая Васильева через окно, залез внутрь обособленной бытовки, принадлежащей ООО «Услуги ЖКХ». Через сквозное отверстие между дверной коробкой и стеной бытовки он проник внутрь, откуда похитил имущество на сумму 85 996 рублей 40 копеек.

Санкция статьи обвинения по данному преступлению предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Уголовное дело направили в Псковский городской суд для рассмотрения по существу.