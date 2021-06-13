Происшествия

Утонувший в Куньинском районе мужчина употреблял алкоголь перед купанием

Утонувший в Куньинском районе мужчина употреблял спиртные напитки перед купанием. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе следственного управления СК РФ по Псковской области, 40-летний местный житель отдыхал на берегу Жижицкого озера сначала с отцом, затем с другом. Они употребляли алкоголь.

Мужчина пошел купаться и пропал. Его друг вызвал спасателей, которые и обнаружили тело. Погибший не дожил двух дней до 41-летия.

Как сообщалось ранее, 14 июня в 21.16 в МЧС поступила заявка на поиски человека. В 21.45 из воды было извлечено тело мужчины 1980 года рождения, его передали сотрудникам полиции.

В следственном управлении напомнили, что купание и алкоголь несовместимы. «Нетрезвые люди часто забывают об осторожности, заплывают на глубину, купаются во время сильного ветра. Под действием спиртных напитков у людей теряется чувство опасности, они идут в воду, переоценивая свои силы. Алкоголь, особенно в больших количествах, притупляет боль. При тяжелом опьянении угнетаются различные процессы в коре головного мозга, что ведет к вялости, сонливости и состоянию, близкому к наркотическому. Именно такие пьяные тонут "даже в луже". Пьяный плохо держится на воде и легко может захлебнуться, у него нарушена координация движений, ритм дыхания, он быстро теряет сознание и погибает. Привести в чувство извлеченного из воды пьяного бывает значительно труднее, чем трезвого, пробывшего под водой то же время. Алкоголь блокирует нормальную деятельность головного мозга и не только притупляет чувство опасности, но даже на небольшой волне усиливает морскую болезнь», - отметили в ведомстве.

Жителям Псковской области рекомендуют не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения и не плавать в одиночестве.