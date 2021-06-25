Происшествия

Находка жены довела до суда жителя Дновского района

Жителя Дновского района приговорили к лишению свободы условно за кражу денег с банковских карт. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

28 октября женщина нашла на земле у своего дома две банковские карты. Муж женщины решил похитить с них деньги путем совершения покупок до 1000 рублей без ввода пин-кода. В тот же день в период с 11.35 до 16.30 в различных магазинах города Дно он совершил операции на общую сумму 3 367,01 рублей.

Мужчину признали виновным и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 2 месяца условно с испытательным сроком на 10 месяцев. Приговор суда пока не вступил в законную силу.