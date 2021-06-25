Происшествия

Пьяная опочанка сожгла дом знакомого и получила условный срок

42-летнюю жительницу Опочецкого района привлекли к уголовной ответственности за поджог дома. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Ночью 26 апреля 2020 года осужденная в состоянии алкогольного опьянения решила поджечь дом в деревне Белоусы, с владельцем которого у нее сложились неприязненные отношения. Женщина скрытно подошла к дому, проникла в помещение веранды через незапертую входную дверь и при помощи зажигалки подожгла тряпичную занавеску, которая висела на окне. Убедившись, что огонь разгорелся, с места совершения преступления женщина скрылась.

В результате в доме произошел пожар, дом был уничтожен огнем, что причинило потерпевшему материальный ущерб в размере 500 тысяч рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил осужденной наказание в виде двух лет лишения свободы условно.