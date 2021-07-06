Происшествия

Молодой пскович пришел в гости к знакомому и обокрал его

22-летний житель города Пскова предстанет перед судом за кражу мобильного телефона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

9 июля молодой человек пришел в гости к своему знакомому, где украл со стола мобильный телефон марки «Xiaomi Redmi 9C NFC» стоимостью 7 000 рублей, после чего спрятал похищенное в карман кофты. Обвиняемый с места преступления скрылся и распорядился похищенным по своему усмотрению.

Уголовное дело направили для рассмотрения по существу мировому судье судебного участка №38 города Пскова. Санкция статьи обвинения предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.