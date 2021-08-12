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Псковский суд рассмотрел дело о краже в городском автобусе

13.08.2021 12:00|ПсковКомментариев: 0

Псковский городской суд огласил приговор по уголовному делу в отношении неоднократно судимой жительницы Великого Новгорода, которую обвиняли в краже. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

9 февраля в городском автобусе подсудимая украла из сумки потерпевшей кошелек, в котором была тысяча рублей.

Суд признал женщину виновной и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 8 месяцев. При этом суд отменил условные осуждения, назначенные по трем предыдущим приговорам и назначил окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием в колонии общего режима. Приговор суда в законную силу пока не вступил.

Теги: #кража #псков #автобусы
Источник: Псковская Лента Новостей
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