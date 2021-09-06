Происшествия

На Псковской таможне задержали грузовик с партией немаркированных сигарет на 7 млн рублей

Грузовик с партией немаркированных сигарет на 7 миллионов рублей выявили псковские таможенники. Об этом Псковской Ленте Новостей пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

Фото: Северо-Западное таможенное управление

На территории одного из складов работники псковской таможни выявили грузовик с 334 коробками намаркированной табачной продукции. При вскрытии автомобиля таможенники нашли 167 тысяч пачек сигарет белорусского производства – всего 14 наименований за упаковками утеплителя. На всем товаре отсутствовали акцизные марки Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость партии — 7 миллионов рублей. Сигареты изъяли и передали в органы внутренних дел Псковской области для проверки, предусмотренной статьей 171.1 УК РФ.