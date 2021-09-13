Происшествия

В Петербурге завели уголовное дело на привязавших сироту к кровати врачей

Следователи в Санкт-Петербурге завели уголовное дело после инцидента с трехлетним мальчиком, которого привязывали колготками к стулу и кровати в одной из больниц города, сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ.

Следователи начали проверку после того, как в детской инфекционной больнице трехлетнего сироту привязывали к стулу и кровати. Кадры этого инцидента попали в соцсети, их выложила мать одного из пациентов больницы. На них видно, что ребенок сначала привязан колготками к перилам кровати, а затем к ножке детского стула.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "д" части 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы)», - отметили в СК РФ.

По данным следственного комитета, неизвестные работники детской инфекционной больницы №3 с 3 по 10 сентября систематически привязывали колготками мальчика к детской кровати и ножке стула. Ребенок был на попечении одного из детских домов Санкт-Петербурга, он находился в туберкулезном отделении после лишения его матери и отца родительских прав.