Происшествия

Житель Себежского района чуть не зарезал гостя, пристававшего к его жене в бане

Житель Себежского района чуть не зарезал гостя, пристававшего к его жене в бане. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в следственном управлении Следственного комитета РФ по Псковской области.

13 сентября в правоохранительные органы поступило сообщение о госпитализации в Себежском районе местного жителя с множественными ножевыми ранениями. По результатам доследственной проверки было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).

По данным следствия, в этот день хозяин жилища, его супруга и знакомый, который присоединился позже, были в бане, где отмечали день рождения женщины. Супруг отлучился, а когда пришел назад, то застал жену в объятиях гостя. Мужчина разозлился, схватил нож и нанес несколько ножевых ранений в область жизненно важных органов. Затем, ошибочно полагая, что убил потерпевшего, он ушел.

В настоящее время подозреваемого задержали. Следователи предъявили ему обвинение и подготовили материалы в суд для решения вопроса об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.