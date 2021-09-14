Происшествия

Житель Дедовичского района украл банную печь

Уголовное дело завели на жителя Дедовичского района из-за кражи банной печи и бидонов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В полицию обратился 45-летний местный житель. Он рассказал, что кто-то похитил его имущество. По слова мужчины, на его участке в деревне Александровка стоит баня, которая и привлекала внимание злоумышленника. Неизвестный взломал дверь, проник внутрь, украл банную печь и шесть металлических бидонов. Ущерб составил 8 тысяч рублей.

Оперативники разыскали подозреваемого. Им оказался 31-летний мужчина. Изъять похищенное во время обыска стражам порядка не удалось.

Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.