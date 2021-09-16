Происшествия

Инспектора Псковской таможни обвиняют в получении взятки

Ведущего таможенного инспектора Псковской таможни обвиняют в получении взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

По версии следствия, в июле инспектор получила взятку за ускорение процедуры таможенного оформления и контроля транспортного средства, прибывшего на пост МАПП Бурачки Псковской таможни для въезда на территорию Российской Федерации.

Уголовное дело направили для рассмотрения в суд.