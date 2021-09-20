Происшествия

Псковичу грозит арест за избиение сожительницы

До трех месяцев ареста грозит псковичу за избиение сожительницы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города.

Установлено, что 13 января 31-летнего псковича привлекали к ответственности за нанесение побоев. Суд назначил ему штраф в размере 5 тысяч рублей. Однако административное наказание на 16 июля текущего года он так и не исполнил.

В этот же день мужчина находился у дома №16 по улице Западной. Он поругался со своей сожительницей, и в ходе ссоры толкнул ее в спину, после чего та упала. Дальше пскович начал избивать сидевшую на земле женщину. Он несколько раз ударил кулаком сожительницу по телу, лицу и уху. Еще не менее тридцати пяти ударов он нанес ногами.

Женщина получила телесные повреждения в виде кровоподтеков по всему телу. Согласно заключению эксперта, телесные повреждения не несли вреда здоровью.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Псковичу грозит до 3 месяцев ареста.