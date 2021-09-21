Пскович остался без кошелька после приема гостей

Безработный гость украл кошелек из квартиры псковича. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.
В полицию обратился местный житель и сообщил, что вечером 17 сентября из его квартиры на улице Гражданской украли кошелек с банковской картой, а после этого сняли деньги.
Полицейские установили подозреваемого. Им оказался 37-летний безработный мужчина. По данным следствия, злоумышленник украл кошелек, находясь в гостях у заявителя.
В настоящее время все обстоятельства произошедшего уточняются в ходе расследования.