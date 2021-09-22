Происшествия

Жительницу Новосокольнического района под конвоем отправили в колонию

Жительницу Новосокольнического района под конвоем отправили в колонию-поселение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Суд установил, что жительницу Новосольнического района ранее осудили за совершение преступления по части 1 статьи 157 УК РФ. Женщина не платила алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка. Ей назначили наказание в виде исправительных работ на 8 месяцев с удержанием 5% из заработной платы в доход государства.

Однако 9 июня суд постановил заменить неотбытую часть наказания в виде 8 месяцев исправительных работ на лишение свободы на 2 месяца 20 дней с отбыванием наказания в колонии-поселении. В нее осужденная должна была прибыть самостоятельно до 12 июля. Женщина до указанной даты не сделала этого.

Тогда неплательщицу объявили в розыск и задержали 23 сентября. Суд удовлетворил представление УФСИН России по Псковской области и заключил осужденную под стражу, а также направил в колонию-поселение под конвоем.