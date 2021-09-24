Происшествия

Полицейские раскрыли угон автомобиля в Пскове

Полицейские раскрыли угон автомобиля в городе Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Сотрудники полиции установили личность 29-летнего местного жителя, подозреваемого в неправомерном завладении автомобилем.

По имеющимся данным, в Пскове 25 сентября около 6.00 молодой человек угнал автомашину «Рено Логан», припаркованную у дома по проспекту Энтузиастов. Вскоре ее обнаружили в деревне Борисовичи Псковского района без технических повреждений.

В совершении угона полицейские подозревают неработающего 29-летнего псковича. По версии следствия, мужчина решил воспользоваться автомашиной случайного знакомого. Пока тот некоторое время отсутствовал, подозреваемый сел за руль «Рено» и уехал по своим делам. Водительского удостоверения у него не было.

«Есть основания полагать, что подозреваемый находился в тот момент в нетрезвом состоянии. В результате он не справился с управлением автомобилем», - рассказали в УМВД.

В настоящее время возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» УК РФ. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет. В настоящее время проводится расследование.