Происшествия

В Дедовичах осудили мужчину за кражу из магазина 130 тысяч рублей

Жителя поселка Дедовичи осудили за кражу 130 тысяч рублей из торгового зала магазина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Суд установил, что 31 мая мужчина задумал украсть деньги из магазина в поселке Дедовичи. Затем, находясь в магазине, он воспользовался отсутствием хозяина магазина и других людей, похитил 130 701 рубль. С похищенными деньгами мужчина скрылся с места преступления.

В судебном заседании подсудимый вину полностью признал свою вину и частично погасил причиненный ущерб.

Суд признал его виновным в совершении преступления по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ. Нарушителю назначили наказание в виде обязательных работ сроком 320 часов, а также взыскали в пользу индивидуального предпринимателя 120 701 рубль в счет возмещения ущерба.