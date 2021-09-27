Происшествия

За хранение банок со взрывчаткой осудили жителя поселка Дедовичи

Жителя поселка Дедовичи осудили за незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Суд установил, что 19 июня супруга подсудимого, обнаружила на балконе съемной квартиры деревянный ящик с металлическими банками. В одной из них находилось 375 граммов дымного пороха - взрывчатого вещества метательного действия. В двух других банках оказалось 215 граммов бездымного пороха.

Женщина сообщила о своей находке мужу, который попросил ее привезти металлические банки к нему в дом. Женщина сделала это на следующий день.

Таким образом, мужчина умышленно, приобрел взрывчатые вещества, запрещенные в свободном гражданском обороте, и незаконно хранил их для использования в личных целях. Сотрудники полиции изъяли взрывчатку при обнаружении.

Мужчина в ходе судебного заседания полностью признал вину в совершении преступления. Суд его признал виновным в совершении преступления по части 1 стати 222.1 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет условно с испытательным сроком 5 лет и штрафом в размере 5000 рублей.