Происшествия

На великолучанина завели дело за удар шилом знакомого

За удар шилом знакомого на великолучанина завели уголовное дело. Об этом пишет районная газета «Наш путь».

Установлено, что в поселке Дубрава-1 между двумя мужчина произошел конфликт. Один из них схватил металлическое шило и ударил оппонента в грудь. Как следует из медицинской экспертизы, мужчина получил легкий вред здоровью.

По данному факту возбуждено уголовное дело. «В настоящее время по делу проводятся следственные и оперативные мероприятия, направленные сбор доказательственной базы», - рассказала помощник прокурора Великолукского района Анастасия Панцарино.