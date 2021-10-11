Происшествия

Пскович согласился починить магнитолу и украл у ее владельца почти 50 тысяч рублей

Жителя Пскова могут привлечь к уголовной ответственности за кражу с банковского счета. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

В июле к мужчине обратилась знакомая девушка с просьбой починить автомагнитолу, которая принадлежала ее другу. После осмотра автомагнитолы обвиняемый вместе с владельцем автомобиля отправился в магазин за необходимым для ремонта деталями. Находясь в автомобиле, пскович увидел банковские карты со встроенной системой бесконтактного способа проведения оплаты и украл их.

Далее с 28 июля по 30 июля мужчина посещал кафе и магазины города, где расплачивался украденными картами. Всего он потратил 49 955 рублей. Уголовное дело направили в Псковский городской суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи обвинения предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.