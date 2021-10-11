Происшествия

Пожилой великолучанин ответил в суде за удар полицейского в грудь

65-летнего жителя города Великие Луки привлекли к уголовной ответственности за применение насилия в отношении представителя власти, который находился при исполнением своих должностных обязанностей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

29 июня мужчина в состоянии алкогольного опьянения находился в общественном месте, за что его должны были привлечь к административной ответственности по статье 20.21 КоАП РФ. Пытаясь противостоять этому, обвиняемый кулаком ударил полицейского в грудь.

Подсудимому назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно (с применением статьи 73 УК РФ), с испытательным сроком 1 год. При этом санкция статьи обвинения предусматривает альтернативные виды наказаний, в том числе и лишение свободы на срок до 5 лет.