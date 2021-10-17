Происшествия

Выдворенный из России иностранец вернулся и попался псковским пограничникам

Усвятские пограничники задержали ранее судимого иностранца, который незаконно пересек границу России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального погрануправления.

В ходе разбирательства выяснилось, что 41-летний иностранец ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражу на территории России. После отбывания наказания его выдворили с территории страны на родину и запретили въезд в РФ вплоть до 2028 года.

Мужчина пренебрег требованием российского законодательства и незаконно пересек государственную границу, за что его задержали псковские пограничники.

В отношении правонарушителя возбудили уголовное дело по части 2 статьи 322 УК РФ «Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации». Теперь мужчине грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до 4 лет.