Происшествия

Экс-проректора ПсковГУ оштрафовали за злоупотребление полномочиями

Бывшего проректора по административно-хозяйственной деятельности ПсковГУ оштрафовали за злоупотребление должностными полномочиями. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Он обвинялся в использовании своих полномочий вопреки интересам службы (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Суд признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.

18 июня его уже признавали виновным, но суд вышестоящей инстанции отменил приговор городского суда.