Происшествия

Молодому псковичу грозит лишение свободы за драку возле клуба

19-летнему псковичу грозит лишение свободы за драку возле клуба. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

Установлено, что 13 апреля в 23.20 обвиняемый, проходя мимо клуба, поругался с молодым человеком. В ходе конфликта 19-летний пскович дважды ударил в голову оппонента. «Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиненные обвиняемым телесные повреждения повлекли средний тяжести вред здоровью», - отметили в надзорном органе.

Молодому человеку грозит наказание в виде ограничения свободы, принудительных работ либо лишения свободы до трех лет.