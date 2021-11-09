Происшествия

Жителя Палкинского района будут судить за избиение пьяного земляка

Жителя Палкинского района будут судить за избиение знакомого в нетрезвом виде. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Против 27-летнего жителя Палкинского района возбудили уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести.

В ходе следствия удалось установить, что в сентябре в поселке Палкино Псковской области между двумя мужчинами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт на бытовой почве. В ходе ссоры подозреваемый нанес несколько ударов кулаком в область лица своему оппоненту. Так потерпевший получил перелом нижней челюсти. Это, согласно заключению эксперта, повлекло за собой вред здоровью средней тяжести.

В настоящее время продолжается выяснение обстоятельств произошедшего.

Санкция статьи, вменяемой в вину подозреваемому, предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет либо лишения свободы на тот же срок.