Происшествия

В пыталовской деревне мужчина убил односельчанина и изуродовал другого

47-летнего жителя деревни Бороусы Пыталовского района могут привлечь к уголовной ответственности по обвинению в убийстве и в причинении тяжкого вреда здоровью человека. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

1 января мужчина на своей придомовой территории поссорился с потерпевшим и ударил его ножом в спину и шею, в результате чего мужчина скончался на месте происшествия. Кроме того, обвиняемый поссорился с другим местным жителем, который в итоге получил обширную резаную рану лица. Позже на его лице образовался неизгладимый рубец.

Уголовное дело направили в Пыталовский районный суд для рассмотрения по существу. Санкция части 1 статьи 105 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.