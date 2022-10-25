Происшествия

Пожилая жительница куньинской деревни отправится в тюрьму за убийство

71-летнюю жительницу Куньинского района признали виновной в убийстве сожителя. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

Фото: пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Псковской области

По версии следствия, 14 декабря 2021 года осужденная находилась по месту жительства в деревне Жижица Куньинского района. Она поссорилась с 46-летним сожителем и несколько раз ударила его руками, подручными предметами, в том числе топором, в область головы и шеи. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте преступления.

Приговором суда виновной назначили наказание в виде 7 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.