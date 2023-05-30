Происшествия

Мужчину в Порхове будут судить за изготовление боеприпасов

Жителя Порховского района могут привлечь к уголовной ответственности за незаконное изготовление боеприпасов к огнестрельному оружию (часть 1 статьи 223 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

В период с 1 марта по 31 мая 2022 года мужчина у себя дома изготовил семь патронов калибра 16 мм к гладкоствольному огнестрельному оружию. Боеприпасы он продолжил хранить в надворной постройке до момента изъятия сотрудниками полиции.

Санкция статьи обвинения предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.