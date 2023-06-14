Происшествия

Псковские таможенники не позволили жителю Польши вывезти из России старинные книги

Девять старинных книг обнаружили сотрудники таможенного поста МАПП «Бурачки» и Пограничного управления ФСБ России по Псковской области в багаже мужчины на российско-латвийской границе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

Фото здесь и далее: Псковская таможня

При досмотре в сумке мужчины среди личных вещей таможенники обнаружили книги в жестком переплете на русском и польском языках, изданные в XIX и XX веках. Гражданин не задекларировал вывозимые книги и не предъявил их таможенному контролю.

Книги изъяты и направлены на экспертизу. Специалисты определят историческую ценность печатных изданий, их рыночную стоимость.

На основании экспертизы будет принято дальнейшее процессуальное решение.