Общество

Новую общественнную баню построят в Струго-Красненском округе

Организация услуг бани для населения в Стурго-Красненском муниципальном округе является одной из первоочередных задач на 2025. Об этом сообщил глава округа Александр Волков на своей странице «ВКонтакте».

Фото: Архив ПЛН

«В связи с многочисленными обращениями граждан по вопросу закрытия бани даю информацию. Одной из первоочередных задач на 2025 год для администрации округа является организация услуг бани для населения округа», — написал Александр Волков.

По его словам, после того как ООО «Домсервис» отказалось заключать договор на оказание услуг бани на новый срок из-за аварийности здания, администрацией округа были предприняты шаги по строительству нового объекта.

«С момента отказа ООО „Домсервис“ заключать договор на оказание услуг бани на новый срок, по причине аварийности здания, администрацией округа сразу были предприняты необходимые меры для организации строительства нового здания», — сообщил глава муниципалитета.

Он отметил, что в конце прошлого года был выбран земельный участок, проведено межевание, и старое здание библиотеки, которое не использовалось уже несколько десятилетий, было списано. В ближайшее время планируется снос здания и рекультивация участка. Кроме того, были получены технические условия на подключение будущего здания к водоснабжению и теплоснабжению, а также подготовлен градостроительный план.

«Получены коммерческие предложения от организаций о стоимости услуг по подготовке проектно-сметной документации. С правительством Псковской области имеется предварительная договоренность о финансировании за счет средств областного бюджета мероприятий по подготовке проектно-сметной документации на строительство здания бани», — добавил Александр Волков.

По его словам, в феврале 2025 года будет объявлен аукцион на подготовку проектно-сметной документации, и после этого начнется поиск средств на строительство здания бани.

«Надеемся, что взятый темп позволит получить результат в короткие сроки. Следите за информацией на официальном сайте Администрации округа, где мы будем регулярно обновлять данные о ходе реализации проекта», — отметил глава муниципального округа, поблагодарив граждан за терпение и поддержку.