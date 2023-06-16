Происшествия

Бизнесмена наказали в Пскове за незаконную продажу импортной колбасы

Индивидуального предпринимателя в Пскове привлекли к административной ответственности за продажу хамона, колбасы и сыра без товарно-сопроводительной документации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Арбитражном суде Псковской области.

В марте Псковская транспортная прокуратура организовала проверку в двух торговых павильонах, принадлежащих предпринимателю. Площадки расположены в Пскове на улице Коммунальной, 73 и улице Труда, 50. Проверка касалась исполнения требований законодательства в сфере противодействия деятельности по ввозу и реализации на территории Российской Федерации продовольствия, попадающего под действие специальных экономических мер в соответствии с указом президента Российской Федерации от 6 августа 2014 года №560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации».

В результате было установлено, что в указанных павильонах продавали товары, в отношении которых введены отдельные специальные экономические меры, а именно: сыр, колбасу, ветчину и хамон, странами происхождения которых являются Эстония, Финляндия, Испания и Дания.

Общая масса данных товаров составила 23,01 кг.

Сотрудники прокуратуры установили, что на указанную продукцию у предпринимателя отсутствовали товаросопроводительные документы, в том числе сопроводительная ветеринарная документация.

Товары, запрещенные к ввозу и обороту на территории Российской Федерации, изъяли сотрудники Северо-Западного межрегионального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, впоследствии продукты уничтожили.

Оценив все обстоятельства дела, суд установил, что индивидуальный предприниматель допустил нарушение требований технических регламентов ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», поскольку на торговых объектах на реализуемые неограниченному кругу покупателей продовольственные товары не имелось необходимой товаросопроводительной документации, обеспечивающей прослеживаемость данной продукции (с точки зрения безопасности) от производителя до конечного продавца, а также не имелось маркировки на русском языке.

Суд назначил предпринимателю наказание в виде штрафа в минимальном размере, предусмотренном санкцией части 1 статьи 14.43 КоАП РФ, - 20 000 рублей.