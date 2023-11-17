Происшествия

Автомобиль сгорел в Новом Изборске

Автомобиль сгорел в Новом Изборске днем 20 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

О возгорании в ведомство сообщили в 15:03. На улице Первомайской сгорел автомобиль ВАЗ-2106 2005 года выпуска. По предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

Кроме того, в садоводстве «Кебь» Псковского района сгорела хозяйственная постройка. Огонь также повредил двухэтажный садовый дом.

В Печорах на улице Мира сгорел потолок дома возле печной трубы. Сотрудникам ведомства удалось спасти жилой дом. В Острове по улице Шевченко огонь уничтожил кровлю дома по всей площади. Специалисты считают, что причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве печи.