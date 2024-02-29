Происшествия

Мужчина в Опочке под угрозой ножа и топора купил для напавших спиртное и отдал свои вещи

Опочецкий районный суд заключил под стражу 46-летнего местного жителя, обвиняемого в разбое (часть 2 статьи 162 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

По версии следствия, в ночь с 15 на 16 февраля двое мужчин, одним из которых является обвиняемый, угрожая ножом, заставили потерпевшего приобрести спиртные напитки. Затем привели его в квартиру, расположенную в одном из домов в городе Опочка, где угрожая топором, потребовали у потерпевшего отдать им его вещи. Потерпевший, испугавшись за свою жизнь, передал мужчинам принадлежащие ему мобильный телефон, электронный испаритель, беспроводные наушники и связку ключей. ​

Обвиняемый в судебном заседании возражал против заключения под стражу. Мужчине грозит наказание до 10 лет лишения свободы.

Также установлено, что ранее он неоднократно судим, многократно привлекался к административной ответственности, к нему применен административный надзор. Кроме того, в настоящее время он привлекается к уголовной ответственности за кражу (часть 1 статьи 158 УК РФ). Суд заключил обвиняемого под стражу на срок 1 месяц 28 суток.