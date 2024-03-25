Происшествия

Мужчина в Невеле разбил остекление двери в кафе и украл инструменты

Невельские росгвардейцы задержали подозреваемого в краже 24 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

В 23:25 экипаж группы задержания Невельского отделения ведомственной охраны Росгвардии получил сообщение, что в кафе на улице Ленина неизвестный гражданин разбил стекла входной двери и похитил электроинструменты стоимостью 7000 рублей.

Получив приметы подозреваемого, росгвардейцы организовали поисковые мероприятия, в ходе которых мужчина был задержан. Им оказался местный житель 1985 года рождения.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.