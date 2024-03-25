Происшествия

Невельчанка взломала замок и похитила металлические предметы у своей знакомой

Невельский районный суд наказал 62-летнюю местную жительницу за кражу со взломом (пункт «а» часть 3 статьи 158 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

20 октября 2023 года подсудимая сказала своему сожителю, что знакомые разрешили собрать металлические предметы в доме и сдать их на металлолом. Около 20:00 на автомобиле ВАЗ-2101 с прицепом, под управлением её сожителя, подсудимая приехала в деревню Рожново Невельского района. Подошла к дому потерпевшей и при помощи металлического лома взломала навесной замок на входной двери. Затем проникла в дом, откуда похитила металлические предметы. После этого подсудимая с места совершения преступления с похищенным имуществом скрылась.

Сумма принесенного ущерба составила 8 559 рублей. В судебном заседании подсудимая вину признала в полном объеме, в содеянном раскаялась.

Суд назначил женщине наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год.