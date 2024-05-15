Происшествия

Порхович подозревается в фиктивной регистрации иностранцев

Житель Порховского района подозревается в фиктивной регистрации иностранных граждан. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в ходе проверки установлено, что в одной из деревень на территории Порховского района безработный местный житель 1962 года рождения осуществил фиктивную регистрацию двух граждан Республики Азербайджан. Все обстоятельства произошедшего уточняются.

Отметим, что подобные факты в области далеко не единичные.