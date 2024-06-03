Происшествия

Факты фиктивной регистрации иностранцев выявили в Псковской области

Жительниц Великолукского и Пыталовского районов подозревают в фиктивной регистрации иностранцев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся сведениям, в текущем году жительница Великолукского района 1993 года рождения осуществила фиктивную регистрацию двух граждан Республики Киргизия без фактического их пребывания по месту регистрации.

А жительница Пыталовского района 1950 года рождения незаконно зарегистрировала гражданина Республики Латвия, тоже без фактического его пребывания по месту регистрации.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.