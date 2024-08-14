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Роскачество обнаружило на маркетплейсах более 400 БАД с запрещенными веществами

22.08.2024 09:00|ПсковКомментариев: 0

Роскачество обнаружило на маркетплейсах более 400 БАД, в составе которых есть запрещенные вещества, среди них - листья коки, включенные в перечень наркотических средств, и перец опьяняющий (кава-кава), а также некоторые рецептурные лекарства, рассказали в организации.

«В ходе мониторинга выявлено более 400 товаров, в составе которых заявлены запрещенные к использованию в БАД вещества: ашваганда (аитания снотворная) - запрещена к использованию в БАД, якорцы стелящиеся (tribulus terestis) - лекарственное средство, эфедра - рецептурное лекарственное средство, кава-кава (перец опьяняющий), листья коки (Кокаиновый куст)», - сказали в Роскачестве.

Листья коки включены в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, пишет РИА Новости. За продажу этого вещества предусмотрена ответственность по статье 228.1 «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» Уголовного кодекса РФ. Кроме этого, уголовная ответственность по статье 234 «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта» предусмотрена за реализацию кава-кава.

Роскачество выявило также другие нарушения. Например, более 60 тысяч БАД продавались на маркетплейсах без свидетельства о государственной регистрации - это одно из самых распространенных нарушений. Большинство таких товаров продавались в категориях «Добавки пищевые», «Спортивное питание», «Лечебное питание», «Экстракт пищевой растительный», «Жиросжигатель», «Предтренировочный комплекс», «Профилактическое средство» и другие.

Кроме этого, на маркетплейсах продаются БАД с превышением порогов биологически активных веществ - прием такого препарата становится небезопасным, потому что может привести к передозировке. Также продавцы предлагают лекарственные средства в разделах «пищевые добавки», «лечебное питание», «удобрения», «аксессуары для обуви» и другие. Например, препарат «Нурофен» продавался в разделе «Карамель жидкая, сиропы, топпинги», «Флогэнзим» продавался в разделе «Удобрения и уход за растениями».

Роскачество направило информацию о нарушениях маркетплейсам. После проверки карточки товаров были заблокированы на Ozon и «Яндекс.Маркет». Кроме этого, Роскачество планирует вынести на рассмотрение государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции вопросы, связанные с многочисленными нарушениями продажи товаров, выдаваемых за БАД.

«По данным Центра изучения потребительского поведения (ЦИПП) Роскачества, 46% россиян покупали БАДы. Около четверти россиян (26%) покупают их в аптеках, вдвое меньше (13%) - на маркетплейсах. Меньше всего россиян покупает биологически активные добавки в магазинах, специализирующихся на продажах данных препаратов (8%), в продуктовых магазинах (7%), магазинах спортивного питания (6%), косметики (5%)», - отметили в организации.

Теги: #БАД
Источник: Псковская Лента Новостей
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