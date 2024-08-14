Происшествия

Пенсионерка из Пскова перевела мошенникам почти миллион рублей

Пенсионерка из Пскова перевела мошенникам почти миллион рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В полицию обратилась жительница деревни Хотицы Псковского района, женщина 1963 года рождения. Днем ей поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником банка и сообщил пенсионерке, что на нее оформляется кредит, после чего женщина самостоятельно перевела деньги через банковские терминалы. В итоге злоумышленник получил от пенсионерки 945 850 рублей.

В ОМВД России по Псковскому району возбуждено уголовное дело по статье 159 «Мошенничество» Уголовного кодекса Российской Федерации по факту хищения денежных средств. Ведется следствие. Устанавливаются все обстоятельства и причастные лица.