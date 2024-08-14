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Шесть случаев взлома аккаунтов на сайте Госуслуг произошли в Псковской области

22.08.2024 10:54|ПсковКомментариев: 0

Шесть обращений поступило в полицию по факту взлома и блокировки личных кабинетов на сайте государственных услуг от жителей Пскова и Великих Лук. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

В Пскове 66-летней пенсионерке позвонили с незнакомого номера. Собеседник сообщил, что он сотрудник администрации города. Цель звонка - организация получения женщиной социальных выплат. Вместо денег потерпевшая лишилась доступа к своему личному кабинету на госуслугах, так как она сообщила звонившему свои персональные данные и коды доступа из смс.

Также оказался взломан и заблокирован личный кабинет псковича 2002 года рождения. В этот раз неизвестный представился сотрудником сотовой компании и предложил продлить действие договора обслуживания сотовой связи. Аналогичный звонок поступил и великолучанке 1976 года рождения. Она также стала жертвой дистанционных мошенников.

Троим потерпевшим из Великих Лук злоумышленники звонили от лица пенсионного фонда. Пострадавшими стали пенсионерки, которым предложили осуществить перерасчет пенсии. Мошенники, узнав персональные данные, осуществили неправомерный доступ к компьютерной информации.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье 272 УК РФ. На данный момент ведётся следствие.

Теги: #Госуслуги #мошенники
Источник: Псковская Лента Новостей
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